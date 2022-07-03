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Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району, є загиблі, - Синєгубов

Ще одна жінка отримала поранення.

Окупанти обстріляли населені пункти Харківського району, є загиблі, - Синєгубов
Харківщина під обстрілами
Фото: Фото МВС

Окупанти обстріляли села Дергачівської та Вільхівської територіальних громад Харківського району. Внаслідок обстрілів загинули люди.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, за попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, три людини загинули, одна жінка отримала поранення.

"Просимо жителів Харкова та Харківського району бути уважними та реагувати на сигнали тривоги. Без потреби не виходьте на вулиці!", - наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, нині внаслідок ранкових обстрілів Харкова росіянами загинула людина, ще четверо отримали поранення. А Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо поранення мирної жительки через сьогоднішній ранковий обстріл обласного центру.

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