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Окупанти запустили фейк про співпрацю голови "Херсонобленерго" з росіянами

Насправді Сафронов виїхав з Херсонщини і дистанційно керує товариством.

Одне з інтернет-видань окупаційної влади Херсонщини оприлюднило фейк про начебто співпрацю керівника "Херсонобленерго" з росіянами.

Про це повідомили в пресслужбі "Херсонобленерго".

В товаристві наголосили - інформація не відповідає дійсності.

"У інтернет виданні окупаційної влади News Front було розміщено відео, де захоплено будинок Голови Правління АТ "Херсонобленерго" Сафронова І. М., та запущено інформацію про нібито співпрацю з росією. Офіційно повідомляємо, відео зроблено з метою скомпрометувати керівника Товариства", - йдеться в повідомленні пресслужби. 

У товаристві кажуть - Сафронов ніколи не співпрацював із рашистами, а на початку квітня спільно з правлінням товариства виїхав із Херсонщини та дистанційно керує "Херсонобленерго". Компанія продовжує працювати згідно з українським законодавством.

Нагадаємо, російські окупанти захопили кілька об'єктів "Херсонобленерго" і призначили так званого "керівника". Також загарбники чинять тиск на працівників підприємства, примушують писати заяви на співпрацю.

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