Резніков подякував Байдену за системи ППО NASAMS

У Міноборони України кажуть, що новий пакет допомоги з боку США, в який входять системи ППО NASAMS, значно посилить можливості захисту українців.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Він особисто подякував президенту США Джо Байдену та своєму американському колезі Ллойду Остіну.

"Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба України. Перемога у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки",– зауважив глава Міноборони.

Про новий пакет військової допомоги Вашингтон повідомив 1 липня. Вартість озброєння, яке мають надати, – 820 мільйонів доларів.

Thank you @POTUS and my colleague @SecDef for another significant step in support of 🇺🇦: decision to supply NASAMS for #UAarmy. This increases our capabilities to protect our land&sky. 🇺🇦 victory in the war against terrorist state will ensure global security for years to come! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 3, 2022

Зазначимо, що NASAMS - це ЗРК середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

Цікаво, що декілька систем NASAMS використовували для охорони повітряного простору навколо Білого дому та над містом Вашингтон під час інаугурації президента США у 2005 році.

Нагадаємо, що Пентагон може надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.