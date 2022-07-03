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Резніков подякував Байдену за системи ППО NASAMS

Про новий пакет допомоги Вашингтон повідомив 1 липня.

Резніков подякував Байдену за системи ППО NASAMS
Фото: twitter.com/oleksiireznikov

У Міноборони України кажуть, що новий пакет допомоги з боку США, в який входять системи ППО NASAMS, значно посилить можливості захисту українців.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. 

Він особисто подякував президенту США Джо Байдену та своєму американському колезі Ллойду Остіну.

"Це збільшує наші можливості щодо захисту землі та неба України. Перемога у війні проти терористичної держави забезпечить глобальну безпеку на довгі роки",– зауважив глава Міноборони.

Про новий пакет військової допомоги Вашингтон повідомив 1 липня. Вартість озброєння, яке мають надати, – 820 мільйонів доларів.

Зазначимо, що NASAMS - це ЗРК середньої дальності. Основне призначення — знищення повітряних об'єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. 

Цікаво, що декілька систем NASAMS використовували для охорони повітряного простору навколо Білого дому та над містом Вашингтон під час інаугурації президента США у 2005 році.

Нагадаємо, що Пентагон може надіслати до України інспекторів, щоб безпосередньо отримувати інформацію про застосування зброї наданої США Україні.

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