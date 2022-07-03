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У МЗС вказали AFP на неприпустимість терміну "українські сепаратисти"

AFP стало жертвою російської пропаганди, вважають у МЗС.

У МЗС вказали AFP на неприпустимість терміну "українські сепаратисти"
речник МЗС України Олег Ніколенко
Фото: Пресслужба МЗСУ

У Міністерстві закордонних справ України вказали інформаційній агенції Франс Прес на неприпустимість вживання терміну «українські сепаратисти» для позначення російської армії, яка вторглася в Україну.

Про це заявив у Твіттері речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи повідомлення AFP про нібито оточення Лисичанська.

«AFP стало жертвою російської пропаганди. Агенція неприпустимо називає російську армію вторгнення «українськими сепаратистами», зображуючи війну росії проти України як внутрішній конфлікт. Що далі – «українські сепаратисти» стріляють крилатими ракетами з Каспію?», - написав Ніколенко.

Раніше AFP оприлюднило повідомлення під назвою «Українські сепаратисти кажуть, що оточили Лисичанськ».

Нагадаємо, що Центр протидії дезінформації при РНБО України оновив перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України.

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