В РНБО оновили перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України

"Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога".

Центр протидії дезінформації при РНБО України оновив перелік каналів-інфотерористів, які діють на території України.

Про це йдеться на сторінках ЦПД у соцмережах.

"Більшість Telegram-каналів вже змінили риторику на проукраїнську, хоча досі існують ті, хто підтримує ворога. Закликаємо! В жодному разі не довіряйте даним каналам, оскільки вони поширюють дезінформацію, фейки та маніпуляції", - наголосили в центрі.

Фото: Центр протидії дезінформації при РНБОУ

В ЦПД закликали українців, які натрапили на нові канали, що поширюють проросійські наративи або відкрито вводять в оману своїх читачів, писати на сторінки Центру протидії дезінформації - в повідомлення або в коментарях.

Нагадаємо, на вимогу СБУ уже заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів. Також передано на блокування 1529 Telegram-каналів і ботів, 426 акаунтів в Instagram, 93 – в Facebook, а 1050 – у TikTok.