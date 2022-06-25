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У Запорізькій області загарбники крадуть ліки з гуманітарної допомоги, - Старух

В області зруйнували 2 лікарні.

У Запорізькій області загарбники крадуть ліки з гуманітарної допомоги, - Старух
Фото: EPA/UPG

Російські загарбники крадуть частину медикаментів, яка надходить із гуманітарною допомогою.

Про це розповів керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, росіяни перевіряють гуманітарну допомогу, яку вдається доставити на тимчасово окуповані території. Звідти крадуть частину ліків.

Старух також повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів в області зруйновано Пологівську та Розівську лікарні. Інші медичні заклади, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, продовжують свою роботу.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість будувати на деокупованих територіях лікарні, виготовлені в заводських умовах модульного типу.

Раніше українська розвідка повідомляла, що рашисти закривають медичні заклади на тимчасово окупованих територіях та забороняють доставку ліків із підконтрольних Україні територій.

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