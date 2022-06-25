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Зранку 25 червня російські загарбники завдали ракетних ударів по Миколаєву. Стріляли з тимчасово окупованої території України.

Про це повідомив очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Наразі уточнюємо загальні матеріальні збитки", - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що частина ракет впала на околицях Миклаєва.

Нагадаємо, напередодні російська ракета влучила у міську вбиральню.

23 червня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва загинула одна людина, двох було поранено.