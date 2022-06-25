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У Маріуполі горить сміттєзвалище

Отруйний смог накрив Приморський район міста.

У Маріуполі горить сміттєзвалище
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про ймовірність екологічної катастрофи, якщо пожежу на сміттєзвалищі у Маріуполі не буде ліквідовано.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

У міськраді наголосили, що пожежа на законсервованому сміттєполігоні по вулиці Флотській триває, отруйний смог накрив Приморський район міста.

Водночас російські окупанти не мають потужностей, щоб загасити пожежу. 

"Місто на межі екологічної катастрофи", - підкреслюється у повідомленні.

Зауважується, що під загрозою - здоров'я та життя людей, адже у повітря виділяються небезпечні речовини - фурани та діоксини. Особливо небезпечним є канцероген бензопірен. За рівнем впливу на організм він належить до вищого класу небезпеки, наголошується у дописі.

Бойченко підкреслив, що пожежа на сміттєзвалищі - це результат хаотичних та безграмотних дій окупантів.

Нагадаємо, що майже 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці. Сміття не вивозять з лютого.

Також у Маріуполі через скорочення гуманітарної допомоги критично не вистачає їжі. Люди стоять у тисячних чергах за хлібом.

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