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Майже 9 тисяч тонн сміття назбиралося на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя, - міська рада

Загарбники звалища не прибирають, комунальну техніку знищили.

Майже 9 тисяч тонн сміття назбиралося на вулицях тимчасово окупованого Маріуполя, - міська рада
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Майже 9 тисяч тонн сміття заполонили маріупольські вулиці, яке не вивозять від лютого.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Рашисти не займаються вивезенням відходів, оскільки самі ж знищили комунальну техніку, кажуть у раді. 

"Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання - серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води. До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто", - підкреслив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він наголосив, що наразі треба зробити все для того, щоб надати маріупольцям можливість виїхати з міста на території, підконтрольні Україні.

"Маємо об‘єднати зусилля та врятувати життя маріупольців", - додав Бойченко.

Нагадаємо, раніше радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що жителям сказали самостійно прибирати сміття і вантажити на транспорт. Щоправда, техніки для цього росіяни не виділяють.

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