В Україні з ініціативи МВС стартував флешмоб #вшануйгероя

В Україні запустили флешмоб #вшануйгероя.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Ініціатором флешмобу стало МВС. Мета акції - дати можливість українським бійцям, які повертаються з фронту, розповісти свою історію.

"Буквально вчора-позавчора ми презентували перший відеоролик і таких відеороликів буде багато. Ми розповідаємо історії про наших героїв, в яких вони повертаються з фронту, часто з пораненнями, з психологічними травмами, контузіями. Дуже важливо підтримати їх, дуже важливо, щоб ми всі цінували і розуміли, яку ціну платить наша держава і ті, хто опинився в окопах", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Єнін закликав усіх українців долучитися до флешмобу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України, Збройні сили України разом з LB.ua створили спецпроєкт "Українські герої". Це цикл розповідей про тих, завдяки кому вистояла і переможе Україна.