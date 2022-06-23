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В Україні з ініціативи МВС стартував флешмоб #вшануйгероя

Мета акції - дати можливість українським захисникам, які повертаються з фронту, розповісти свою історію. 

В Україні з ініціативи МВС стартував флешмоб #вшануйгероя
Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні запустили флешмоб #вшануйгероя.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Ініціатором флешмобу стало МВС. Мета акції - дати можливість українським бійцям, які повертаються з фронту, розповісти свою історію. 

"Буквально вчора-позавчора ми презентували перший відеоролик і таких відеороликів буде багато. Ми розповідаємо історії про наших героїв, в яких вони повертаються з фронту, часто з пораненнями, з психологічними травмами, контузіями. Дуже важливо підтримати їх, дуже важливо, щоб ми всі цінували і розуміли, яку ціну платить наша держава і ті, хто опинився в окопах", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Єнін закликав усіх українців долучитися до флешмобу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України, Збройні сили України разом з LB.ua створили спецпроєкт "Українські герої". Це цикл розповідей про тих, завдяки кому вистояла і переможе Україна.

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