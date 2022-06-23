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Собаці-"саперу" Патрону присудили відзнаку "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії

Нагороду вручають за вчинок, який приніс користь людській спільноті або хоча б одній людині.

Собаці-"саперу" Патрону присудили відзнаку "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії
Фото: надано автором

Собака-"сапер" Патрон отримав відзнаку кінологічного клубу Ірландії.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Щойно хвостатий наш піротехнік був нагороджений відзнакою "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії. "Золоту лапу" присуджують собакам за вчинок, котрий приніс користь людській спільноті або хоча б одній людині", - розповіли в ДСНС.

Фото: Пресслужба ДСНСУ

У відомстві підкреслили - робота Патрона і всіх піротехніків ДСНС "приносить багато-багато користі усій нашій незламній країні".

Нагадаємо, на початку травня Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За самовіддану службу" Патрона - собаку, який займається пошуком мін і став дуже популярним у соцмережах.

Згодом у Каннах собаці-"саперу" присудили премію "Пальмовий пес".

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