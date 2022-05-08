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Зеленський нагородив медаллю собаку - сапера Патрона

Дворічний джек-расел супроводжує свого господаря-рятівника, допомагаючи розмінувати деокуповані території.

Зеленський нагородив медаллю собаку - сапера Патрона

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За самовіддану службу" Патрона - собаку, який займається пошуком мін і став дуже популярним у соцмережах.

"Я нагородив сапера Патрона, який не лише допомагає знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а й допомагає навчати наших дітей необхідним правилам безпеки на території, де є мінна загроза", - сказав він на пресконференції після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Церемонія відбувалося в Маріїнському палаці.  Після нагородження майор цивільного захисту Михайло Ільєв показав нагороду Патрону, і той її облизав.

Пес Патрон із ДСНС Чернігова став символом боротьби і об’єктом для натхнення українців. Вони стежать за тим, як він "працює", спить, купається і бавиться. Йому присвячують малюнки та сувеніри.

Від початку поовномасштабної війни з Росіїєю Патрон зі своїм господарем - рятувальником постійно на роботі. Вони розміновують територію від вибухівок, які залишили росіяни. 

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