Зеленський на засіданні G-7 назвав три основні компоненти допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відеоконференції лідерів "Групи Семи".

Про це повідомила пресслужба президента.

"Ми зустрічаємось в цей день в такому форматі, щоб визначити, що треба зробити для зупинки війни Росії проти України.

Сьогодні, 8 травня, ключовий день пам’яті про усіх жертв Другої світової війни, про крихкість миру і неприпустимість будь-яких людиноненависницьких режимів. Але те, що для інших сьогодні – пам’ять, для нашого народу щодня, на жаль – це просто новини", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що вчора в селищі Білогорівка Луганської області російською бомбою були вбиті 60 людей, якіховалися від обстрілів в будівлі школи, по якій був нанесений російський авіудар.

"Робити таке – це наслідувати саме тому злу, яке несли Європі нацисти. Ракетні удари по Одесі та іншим нашим містам – це наслідування тому, як нацисти намагалися бомбардувати і бомбардуванням знищити міста Європи. Депортація в Росію більше 500 тисяч українців і так звані "фільтраційні табори", які російські війська створили на окупованій території України, – це наслідування депортаціям і концентраційним таборам, які нацисти робили в Європі. Щодня наші люди бачать і гинуть від того, що повинно було залишитись у далекому минулому. Що точно не мало повернутись в Європу через 77 років. Але, на жаль, я констатую: це повернулося. А тому повернулась і солідарність усього вільного світу. Тому повернулися і такі історичні поняття, як "ленд-ліз" і "План Маршалла", - наголосив президент.

Зеленський подякував за допомогу Україні США та нашим європейським колегам. Він зазначив що для того, щоб перемогти ворога та захисттити свободу Україну і всього світу необхідні три компоненти.

"Перш за все – це зброя. Я вдячний вам за оборонну допомогу, яку ми вже отримали. Бо як і у час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Отже Україна має отримати всю ту зброю і все те оборонне обладнання, яке дозволить перемогти тиранію. Зокрема, ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS та інші озброєння, які Україна запитувала у ваших потужних держав. Якби вони у нас були, нам вдалося би врятувати багатьох людей. В усіх тих містах, в усіх тих громадах, які стали жертвами російських окупантів, як Білогорівка, про яку я сказав на початку, або – Маріуполь", - сказав Зеленський.

Друге - це санкції проти країни-агресорки.

Третій пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни.

"Поки війна триває, ми потребуємо щомісячно підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване Росією на більш ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це не можливо для України. Але посильно – для вас. І це не просто витрати – для вас. Фінансова допомога Україні і допомога з післявоєнною відбудовою – це недопущення значно більших втрат вільного світу у майбутньому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, лідери "Групи семи" погодили жорсткі санкції проти Росії та пообіцяла засудити режими Путіна та Лукашенка.