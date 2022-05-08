У церемонії вшанування українців, які загинули в боях на території Чехословаччини, взяли участь усі найвищі посадові особи.

8 травня з нагоди Дня пам’яті та примирення й 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі, Посольство України у Празі за участі почесної варти чеських Збройних сил організувало церемонію покладання квітів до меморіалу загиблих бійців 1-го українського фронту та меморіалу героїв Празького повстання на Ольшанському цвинтарі у Празі.

Про це повідомила пресслужба посольства.

У церемонії вшанування українців, які загинули в боях на території Чехословаччини, взяли участь усі найвищі посадові особи.

"Цьогорічна церемонія пройшла в дусі солідарності з Україною, яка героїчно чинить опір наступу російських окупантів. Над меморіалом у цей день було піднято чеські та українські прапори, у виконанні військового оркестру прозвучали гімни Чехії та України",- йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед присутніми, посол Перебийніс відзначив ключову роль українців у визволенні Європи і, зокрема, Чехословаччини, від німецького нацизму. Водночас він наголосив на загрозі, яку становить для світу сучасний російський режим.

"”Ніколи знову” - ці слова стали девізом повоєнного світу, сповненого надій на вічний мир і процвітання. Здавалося, щеплення від спроб умиротворення агресорів не дозволить допустити жодних рецидивів цієї хвороби. На жаль, рецидив відбувся», – зазначив Перебийніс, додавши, що світ знову проспав зародження в Росії фашистського режиму та появу нового диктатора, який "вирішив, що має право диктувати іншим, як їм жити у своїй країні, якою мовою говорити, до яких альянсів вступати або не вступати".

Посол закликав світ підтримати Україну у її боротьбі з російською агресією та спільно перемогти російський режим – економічно, застосувавши щодо нього тотальні санкції та ізоляцію, та на болі бою, надавши Україні всю необхідну допомогу зброєю.

"Якщо з якихось причин неможливе відкриття союзниками другого фронту, як це було під час Другої світової, то має бути принаймні тотальний ленд-ліз. Сьогодні не може бути нічого важливішого, ніж перемога над рашизмом, а тому вся зброя світу повинна працювати на нашу спільну перемогу", – зазначив посол Перебийніс.

Чеський президент Мілош Земан у своїй промові пригадав, що в піхотних підрозділах Червоної Армії воювало від 60% до 80% українців.

"Саме ці солдати звільняли мою батьківщину, тодішню Чехословаччину, і багато з них тут загинуло. Ми перед ними в боргу, а борги потрібно повертати. Я радий, що Чеська Республіка цей борг сплачує так, що допомагає Україні, яка воює, та приймає українців, які втікають від війни", – зазначив він.

Фото: Пресслужба посольства

Посольство щороку 8 травня проводить церемонію вшанування українців, які загинули під час Другої світової війни на території Чехословаччини. Більшість воїнів 1-го, 2-го та 4-го українських фронтів, які звільняли Чехословаччину від нацистської окупації, були мобілізовані до Червоної армії з території нинішньої України. Лише протягом 1944 року Україна відправила на війну майже 3 мільйони 700 тисяч своїх синів і дочок. Значною мірою завдяки героїзму українців було звільнено від нацистів країни центральної Європи, в тому числі й Чехословаччину.