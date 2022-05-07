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9 травня активізуються російські хакери: у Держспецзв'язку розповіли як захиститися

Зламаний російськими хакерами смартфон – також знаряддя для вбивства.

9 травня активізуються російські хакери: у Держспецзв'язку розповіли як захиститися
Під час свят активізуються кіберзлочинці
Фото: adviser.ru

Зазвичай під час свят російські хакери збільшують свою активність. Кібератакам піддаються не тільки державні установи та критична інфраструктура, а і звичайні користувачі. 

Про це повідомили у Держспецзв'язку

У службі наголошують, що під час війни кожен українець може потенційно стати точкою входу для хакерів у інформаційну інфраструктуру країни.

Також під час свят активізуються звичайні кіберзлочинці, мета яких – вкрасти гроші, доступ до акаунтів та шантажувати користувачів.

Держспецзв'язку підготувала перелік заходів, яких потрібно вжити користувачам якнайшвидше, щоб убезпечитись від кібератак. З ними можна ознайомитись тут

Нагадаємо, кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних і “лякають” хімічною атакою.

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