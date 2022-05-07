Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
ГоловнаСуспільствоВійна

Хакери масово розсилають електронні листи, в яких “лякають” хімічною атакою

Через листи комп'ютери можуть бути уражені шкідливою програмою JesterStealer. 

Хакери масово розсилають електронні листи, в яких “лякають” хімічною атакою
Фото: npu.gov.ua

Кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних і “лякають” хімічною атакою.

Про це повідомила Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Листи містять посилання на XLS-документ із макросом, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. 

“Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів”, – йдеться у повідомленні.

Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. 

Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram, а після завершення роботи програма видаляється.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку заявили, що хакери здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні, бо хочуть завоювати всю країну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також