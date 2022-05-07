Хакери масово розсилають електронні листи, в яких “лякають” хімічною атакою

Через листи комп'ютери можуть бути уражені шкідливою програмою JesterStealer.

Кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних і “лякають” хімічною атакою.

Про це повідомила Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

Листи містять посилання на XLS-документ із макросом, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer.

“Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів”, – йдеться у повідомленні.

Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо.

Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram, а після завершення роботи програма видаляється.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку заявили, що хакери здійснюють кібератаки як на місцеві ресурси, так і на загальнонаціональні, бо хочуть завоювати всю країну.