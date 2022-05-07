Росіяни вже втратили у війні понад 25 тисяч військових

Станом на 7 травня російська армія втратила близько 25100 військових. За останню добу – 200.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Втрати російської техніки:
- танків ‒ 1122 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
- артилерійських систем – 509 (+7) од,
- РСЗВ – 172 (+1) од,
- засоби ППО – 84 (+1) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од,
- кораблі /катери – 11 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17),
- спеціальна техніка – 38 (+0),
- крилаті ракети – 90 (+0).
Найбільші втрати противника спостерігалися у Слобожанському операційному районі.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки заявили, що війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим сил Росії.