Росіяни вже втратили у війні понад 25 тисяч військових

Окупанти позбулися ще 12 танків та 27 бойових броньованих машин.

Станом на 7 травня російська армія втратила близько 25100 військових. За останню добу – 200.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати російської техніки:

танків ‒ 1122 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,

артилерійських систем – 509 (+7) од,

РСЗВ – 172 (+1) од,

засоби ППО – 84 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од,

кораблі /катери – 11 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17),

спеціальна техніка – 38 (+0),

крилаті ракети – 90 (+0).

Найбільші втрати противника спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки заявили, що війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим сил Росії.