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Росіяни вже втратили у війні понад 25 тисяч військових

Окупанти позбулися ще 12 танків та 27 бойових броньованих машин.

Росіяни вже втратили у війні понад 25 тисяч військових

Станом на 7 травня російська армія втратила близько 25100 військових. За останню добу – 200.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати російської техніки:

  • танків ‒ 1122 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2713 (+27) од,
  • артилерійських систем – 509 (+7) од,
  • РСЗВ – 172 (+1) од,
  • засоби ППО – 84 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 (+8) од,
  • кораблі /катери – 11 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 (+17),
  • спеціальна техніка – 38 (+0),
  • крилаті ракети – 90 (+0).

Найбільші втрати противника спостерігалися у Слобожанському операційному районі.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки заявили, що війна в Україні завдає серйозної шкоди одним з найбоєздатніших підрозділів і найбільш передовим сил Росії.

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