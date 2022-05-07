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У Київській області піротехніки обстежили 24 села та містечка

Спеціалісти знешкодили 553 вибухонебезпечних предмети.

У Київській області піротехніки обстежили 24 села та містечка
Піротехніки ДСНС України у Донецькій області розміновують сільськогосподарські угіддя від вибухонебезпечних предметів
Фото: dn.dsns.gov.ua

За минулу добу, 6 травня у Київській області рятувальники обстежили 24 населені пункти.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

  • Білоцерківський район: Біла Церква, Велика Березянка, Северинівка;
  • Броварський район: Бервиця, Перемога; 
  • Бучанський район: Наливайківка, Королівка, Колонщина, Ворзель, Ірпінь, Макарів, Мироцьке, Маковище, Мотижин, Поташня; 
  • Вишгородський район: Іванків, Андріївка, Хочева, Лютіж, Вовчки, Термахівка, Рагівка, Зірка;
  • Фастівський район: Ясногородка.

Спеціалісти знешкодили 553 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час – 29 191.

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