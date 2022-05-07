У Київській області піротехніки обстежили 24 села та містечка

За минулу добу, 6 травня у Київській області рятувальники обстежили 24 населені пункти.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
- Білоцерківський район: Біла Церква, Велика Березянка, Северинівка;
- Броварський район: Бервиця, Перемога;
- Бучанський район: Наливайківка, Королівка, Колонщина, Ворзель, Ірпінь, Макарів, Мироцьке, Маковище, Мотижин, Поташня;
- Вишгородський район: Іванків, Андріївка, Хочева, Лютіж, Вовчки, Термахівка, Рагівка, Зірка;
- Фастівський район: Ясногородка.
Спеціалісти знешкодили 553 вибухонебезпечних предмети. А всього за весь час – 29 191.