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Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою

Перший приміський рейс анонсовано на 7 травня.

Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Фото: Владислав Кузніченко

Укрзалізниця відновлює рух приміських потягів з Києва в бік Бородянки.

Про це йдеться у розкладі потягів на сайті УЗ.

Потяги до Бородянки не курсували з 5 березня, після підриву колії російськими окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.

УЗ анонсувала перший приміський рейс на 7 травня. Його виконають лише в один бік - від Києва. Натомість наступного дня заплановано вже чотири рейси в обох напрямках.

Нагадаємо, 5 березня російські загарбники підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва.

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