Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою

Укрзалізниця відновлює рух приміських потягів з Києва в бік Бородянки.
Про це йдеться у розкладі потягів на сайті УЗ.
Потяги до Бородянки не курсували з 5 березня, після підриву колії російськими окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.
УЗ анонсувала перший приміський рейс на 7 травня. Його виконають лише в один бік - від Києва. Натомість наступного дня заплановано вже чотири рейси в обох напрямках.
Нагадаємо, 5 березня російські загарбники підірвали евакуаційний потяг і пошкодили залізничні колії в Ірпені, що біля Києва.