​З "Азовсталі" вдалося врятувати 50 людей, завтра операція продовжиться, - Верещук

Попри провокації та обстріли з боку російських окупантів, сьогодні з території заводу "Азовсталь" вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра операція продовжиться.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", - написала вона у Telegram-каналі.

Якщо все буде за планом, автобуси відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з Азовсталі, яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

"Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті", - додала Верещук.

Нагадаємо, 4 травня гуманітарним коридором вдалось евакуювати з Маріуполя 344 людини. Це - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН і попросив його сприяти евакуації поранених з Азовсталі.

Він також наголосив, що для того, щоб врятувати людей, потрібно продовження режиму тиші.