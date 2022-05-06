Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму збитків. Лише один з учасників угруповання привласнив мінімум 5 млн. грн.

Кіберполіцейські Вінниччини викрили хакерів, котрі здійснювали фішингові атаки на іноземні банки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

"Учасники угруповання за допомогою скомпрометованих акаунтів пошукових сервісів розміщували рекламу для просування фішингових сайтів банків. Дані користувачів, що намагалися авторизуватися на сайтах-підробках, фігуранти використовували для привласнення грошей. Серед ошуканих - клієнти іноземних банків", - розповіли в НПУ.

Один із учасників злочинного угруповання привласнив щонайменше 5 млн грн.

Фото: Пресслужба Національної поліції України

"29-річний житель с. Якушинці, перебуваючи у складі хакерської групи, купував у Даркнеті HTTP-cookie (файли, які зберігаються у браузері та містять необхідні дані для входу в систему або акаунти), що дозволяло несанкціоновано втручатися до облікових записів користувачів пошукових сервісів", - зазначили правоохоронці.

В поліції кажуть - зі скомпрометованих акаунтів хакери сплачували рекламу для фішингових сайтів іноземних банків. Це дозволяло виводити шахрайські веб-ресурси на перші позиції під час пошуку.

Облікові дані клієнтів банків, які намагалися авторизуватися на таких ресурсах, автоматично отримували зловмисники. Ці відомості використовували для привласнення чужих коштів.

Члени угрупованні рекламували фішингові сайти як у власних цілях, так і на замовлення інших хакерів.

В Нацполіції зазначили, що наразі встановлюють остаточну суму збитків.

А поки детективи ГУНП у Вінницькій області відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Держспецзв’язку раніше повідомляло, що хакери розсилають смс, щоб отримати доступ до облікових записів Telegram.

Тим часом у державних установах України посилюють кібербезпеку американськими Hideez і Yubico.