Україна провела обмін полоненими і повернула додому 41 людину, – Верещук

Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повертається 41 людина, зокрема 11 жінок.

Про це повідомила в Telegram міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, звільнити вдалося 28 військових і 13 цивільних.

Нагадаємо, під час попереднього обміну, який відбувся 30 квітня, вдалося звільнити 14 українців: сімох військових і сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

З початку війни за допомогою Служби безпеки України було проведено 9 обмінів і повернуто до України 324 наших полонених.