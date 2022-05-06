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Україна провела обмін полоненими і повернула додому 41 людину, – Верещук

Серед звільнених є настоятель храму Православної церкви України.

Україна провела обмін полоненими і повернула додому 41 людину, – Верещук
Ірина Верещук
Фото: ОПУ

Україна провела черговий обмін полоненими. Додому повертається 41 людина, зокрема 11 жінок.

Про це повідомила в Telegram міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, звільнити вдалося 28 військових і 13 цивільних. 

Нагадаємо, під час попереднього обміну, який відбувся 30 квітня, вдалося звільнити 14 українців: сімох військових і сімох цивільних. Одна з жінок-військових була на 5 місяці вагітності.

З початку війни за допомогою Служби безпеки України було проведено 9 обмінів і повернуто до України 324 наших полонених.

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