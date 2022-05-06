Розширюють гарячу лінію соцпослуг для внутрішньо переміщених осіб, - Федоров

"Менш ніж за місяць роботи ми допомогли понад 77 тисячам українців оформити соціальні допомоги для ВПО".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував розширення гарячої лінії соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб.

"Якщо у вас є питання щодо компенсації 6500 грн за працевлаштованих ВПО, звертайтесь за номером 0 800 33 18 34. Оператори детально проконсультують вас, як отримати послугу, які документи потрібно та як це зручніше оформити на порталі Дія", - розповів Федоров.

Він зазначив, що за неповний місяць вдалося допомогти понад 77 тисячам українцям в оформленні соціальних допомог для ВПО.

Гарячі лінія працюватиме з 8:00 по 20:00. Дзвінки з телефонів українських мобільних операторів безкоштовні.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.