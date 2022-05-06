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Розширюють гарячу лінію соцпослуг для внутрішньо переміщених осіб, - Федоров

"Менш ніж за місяць роботи ми допомогли понад 77 тисячам українців оформити соціальні допомоги для ВПО".

Розширюють гарячу лінію соцпослуг для внутрішньо переміщених осіб, - Федоров
Михаил Федоров
Фото: LB.ua

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував розширення гарячої лінії соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб.

"Якщо у вас є питання щодо компенсації 6500 грн за працевлаштованих ВПО, звертайтесь за номером  0 800 33 18 34. Оператори детально проконсультують вас, як отримати послугу, які документи потрібно та як це зручніше оформити на порталі Дія", - розповів Федоров.

Він зазначив, що за неповний місяць вдалося допомогти понад 77 тисячам українцям в оформленні соціальних допомог для ВПО.

Гарячі лінія працюватиме з 8:00 по 20:00. Дзвінки з телефонів українських мобільних операторів безкоштовні.

Нагадаємо, напередодні в Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

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