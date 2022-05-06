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Ймовірність нового наступу на Київ завжди лишається, – Павлюк

Такий варіант не відкидається і прораховується.

Ймовірність нового наступу на Київ завжди лишається, – Павлюк
Олександр Павлюк
Фото: Скріншот відео

Ймовірність нового наступу росіян на Київ завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде. 

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю Укрінформу.

“Тому, якщо у планах росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме росія, серце України – Київ – буде під прицілом”, – сказав він.

Павлюк зазначив, що такі варіанти не відкидаються, прораховуються, триває підготовка до різних можливих сценаріїв дій супротивника.

Нагадаємо, кількість тих, хто прибуває до Києва, зменшилася: якщо місяць тому в столицю поверталось до 50 тисяч людей, зараз – до 20 тисяч людей.

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