Ймовірність нового наступу на Київ завжди лишається, – Павлюк

Такий варіант не відкидається і прораховується.

Ймовірність нового наступу росіян на Київ завжди лишається, тому що без захоплення столиці повної перемоги над Україною ніколи не буде.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю Укрінформу.

“Тому, якщо у планах росії залишається повне знищення України, а це було завжди, і доки існуватиме росія, серце України – Київ – буде під прицілом”, – сказав він.

Павлюк зазначив, що такі варіанти не відкидаються, прораховуються, триває підготовка до різних можливих сценаріїв дій супротивника.

Нагадаємо, кількість тих, хто прибуває до Києва, зменшилася: якщо місяць тому в столицю поверталось до 50 тисяч людей, зараз – до 20 тисяч людей.