Партнерські спецслужби свідчать, що Росія може оголосити повноцінну війну 9 травня, – Шмигаль

Україна боротиметься до повної перемоги над окупантом.

За даними партнерських спецслужб, Росія має намір оголосити Україні повноцінну війну 9 травня. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

"Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюють у вищому політичному керівництві. Чи станеться це – дивитимемося", – заявив він.

Шмигаль додав, що в разі здійснення такого сценарію це стане ще одним підтвердженням, що РФ оголосила війну цивілізованому демократичному світу.

"Україна відстоюватиме свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю. У будь-якому разі ми боротимемося до повної перемоги над окупантом", – наголосив він.

Росія з 24 лютого веде повномасштабну війну проти України, називаючи це "спецоперацією". Водночас загальної мобілізації населення на війну проти українців кремль ще не оголошував.

У МВС вважають, що 9 травня, в "сакральну" дату, Путін може оголосити анексію тимчасово окупованих областей України – Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької.

Розвідка Великобританії вважає, що відновлення зусиль Росії щодо захоплення Азовсталі та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні.

Українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій.