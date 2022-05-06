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​Сєвєродонецьк майже оточений військами РФ і колаборантами, – голова ВЦА

У місті залишаються близько 15 тисяч мешканців, які не хочуть евакуюватися. 

​Сєвєродонецьк майже оточений військами РФ і колаборантами, – голова ВЦА
Руїни інтернату в Сєвєродонецьку
Фото: Facebook/Дар'я Касьянова

Російські війська та війська "ЛНР" намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, місто майже оточене. 

Про це заявив голова військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону #UAразом.

"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", і (вони. – Ред.) намагаються штурмувати місто на декількох напрямках", – сказав Олександр Стрюк.

Він додав, що активні бойові дії не змушують місцеве населення покидати місто: темпи евакуації суттєво знизилися. 

"Вони майже мізерні: це десь до десяти людей на день, яких вдається вмовити виїхати. Важко з цим, оскільки лишається в місті близько 15 тисяч населення, яке не виїжджає", – уточнив Стрюк.

Нагадаємо, 27 квітня російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку, загинула одна жінка.

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