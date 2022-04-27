"Хотіли добити поранених": росіяни обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку

Російські військові обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку. Загинула одна жінка, повідомив голова Луганщини Сергій Гайдай.

"Хотіли добити поранених. В області залишилися лише дві лікарні, які функціонують – у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями – і це їх не зупинило. Фактично орки хотіли добити поранених і вбити тих, хто допомагає місцевим виживати – лікарів", – написав він.

Будівля зазнала істотної руйнації – пошкоджено зразу декілька поверхів. Гайдай додав, що жінці, яка загинула, неодноразово пропонували евакуацію.

Нагадаємо, Луганська та Донецька області перебувають під невпинними обстрілами з боку російської армії. Ворог також завдає авіа- та бомбових ударів і сконцентрувався, зокрема, на Гірській громаді. Вогонь по ній ведеться щоденно. Сьогодні обстріли там не припиняються з п'ятої ранку.