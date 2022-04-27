Вона впала на галявині, постраждалих немає.

Вранці 27 квітня на Дніпропетровщиною збили російську ракету. Постраждалих нема, повідомив у Telegram голова ОВА Валентин Резніченко.

"Гарний ранок для нас, не дуже – для орка. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету. Уламки упали на галявині", – повідомив він.

Фото: Валентин Резніченко

Це не перший ракетний удар Росії по цій області за минулу добу. Вночі ворог обстріляв Зеленодольську громаду, де влучив у підприємство енергетичної інфраструктури. Відбувся витік мастила та сильна пожежа.

За останні декілька днів російські війська збільшили інтенсивність обстрілів населених пунктів Дніпропетровської області в напрямку Кривого Рогу. "Смерчі" прилетіли на околиці села Новолатівка, 26 квітня були обстріляні території в районі Зеленодольської громади, населених пунктів Новопавлівка, Нововоронцовка, Трудолюбівка, Князівка.

До того ворог обстріляв на Дніпропетровщині залізницю та підприємство. Загинув чоловік.