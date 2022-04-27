Люди скандували "Херсон – це Україна".

Окупанти закидали світлошумовими гранатами учасників мирного антиокупаційного мітингу в Херсоні. Відомо про 4 постраждалих.

Люди скандували "Херсон – це Україна".

Як пише Суспільне, за словами очевидців, людей на акції було небагато.

Проти учасників мітингу також використали гранати зі сльозогінним газом.

Нагадаємо, у захопленій будівлі міської ради Херсона окупанти та колаборанти провели нараду, на якій представили так званих “голів” ОДА та міськадміністрації – Володимира Сальда та Олександра Кобеця.

Окупаційні війська увечері 25 квітня зайшли до будівлі Херсонської міської ради, змінили охоронців на своїх і відібрали ключі від будівлі.

Відзначимо також, що Володимир Сальдо, колишній член Партії регіонів, був мером Херсона протягом 2002-2012 років. Після початку повномасштабної війни підтримав російську окупацію.