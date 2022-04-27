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За добу Росія втратила не менше 300 окупантів, один літак та 34 ББМ, – Генштаб

Найбільші втрати росіян учора були на Донеччині та Харківщині.

За минулу добу Росія втратила у війні проти України щонайменше 300 військових. Загальні втрати особового складу з 24 лютого по 27 квітня складають 22 400.

Також за вчора оборонці України знищили 21 танк, за весь час ворог втратив їх 939 одиниць. Про це йдеться у підрахунках Генерального штабу України.

Бойових броньованих машин у росіян стало менше на 2342 (за добу – 34), артилерійських систем – на 421 (за добу – 5), ракетних систем залпового вогню – 149, засобів ППО – 71 (2), літаків – 185 (1), гелікоптерів – 155 (1).

Автомобільної техніки в загарбника поменшало на 23 одиниці за вчора і 1666 загалом, кораблів і катерів – 8, цистерн із паливом – 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 (2 за добу), спеціальної техніки – 31, пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів – 4. 

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках", – зазначили в Генеральному штабі ЗСУ. 

Нагадаємо, ЗСУ вчора відбили пʼять атак ворога на Східному напрямку та знищили там шість танків, чотири БМП і принаймні 100 осіб. 

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