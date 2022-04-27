Депутату Енергодарської міської ради Андрій Шевчику оголосили про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомили у Національній поліції України.

48-річний депутат політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” очолив новостворений незаконний орган влади – “Раду самоорганізації міста”.

27 березня зрадник записав відеозвернення до жителів міста, де публічно повідомив про створення “Общественного совета самоорганизации города” та оголосив себе його керівником.

Наразі запорізькі слідчі за погодженням з обласною прокуратурою, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Київщині поліція викрила трьох колаборантів та повідомила про підозру мародеру.