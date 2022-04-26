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КСУ відправив у відставку суддю Олександра Литвинова

Повноваження судді закінчувалися 15 травня.

КСУ відправив у відставку суддю Олександра Литвинова
Олександр Литвинов
Фото: ccu.gov.ua

Конституційний Суду України задовольнив заяву про відставку і звільнив суддю КСУ Олександра Литвинова.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

"Конституційний Суд України ухвалив рішення про звільнення судді Конституційного Суду Олександра Литвинова з посади на підставі поданої ним заяви про відставку", – написала Совгиря у Telegram.

Олександр Литвинов був обраний до КСУ за квотою з’їзду суддів України, його повноваження закінчуються 15 травня цього року.

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