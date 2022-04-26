ВАКС не може поновити розгляд справи екссудді Чауса

Вищому антикорупційному суду поки не вдається поновити розгляд справи щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції

Усі його адвокати перебувають за межами Києва і з різних причин не мають змоги фізично прибувати на судові засідання.

“Колегія суддів навіть залучила адвокатів з Центру безоплатної вторинної правової допомоги (Центр чомусь видав одразу два доручення), але Чаус заявив про відмову від допомоги цих захисників, так як уже має трьох адвокатів за договором”, – йдеться у повідомленні.

У центрі зазначили, що ці три адвокати сьогодні змогли хоча б дистанційно взяти участь у засіданні, але просили відкласти розгляд, зокрема через неможливість забезпечення нормального дослідження матеріалів справи по відеозв'язку.

Відтак розгляд знову відклали, однак відмову Чауса від “безоплатних” адвокатів не прийняли.

Наступне засідання призначили на початок травня. На нього адвокати обіцяли забезпечити явку хоча б одного захисника по договору, тому шанси на відновлення розгляду є.

Нагадаємо, що Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабаря за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя поклав у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вдалося, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі до Молдови.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці і що частина з них після цього виїхала в Україну. Також міністр внутрішніх справ Молдови сказав, що підозрювані в організації викрадення листувалися українською мовою.

МЗС України заперечило, що державні установи України причетні до викрадення судді-втікача.

17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали.

У середині липня генпрокурор Молдови Олександр Стояногло оголосив про завершення розслідування зникнення колишнього судді Миколи Чауса. За даними правоохоронців, до викрадення можуть бути причетні державні структури України.

У МЗС сказали, що Україна неодноразово заявляла про готовність до максимальної співпраці з Молдовою в справі судді Миколи Чауса. Це питання обговорювалося як на рівні президентів, так і міністрів закордонних справ.

30 липня довкола особи Чауса розгорнувся новий скандал. ЗМІ повідомили, що екссуддю виявили в селі на Вінничині – нібито він сам прийшов і попросив подзвонити правоохороням. Національне антикорупційне бюро заявило, що правоохоронці затримали Чауса, який раніше був викрадений у Молдові. Водночас НАБУ стверджувало, що особи, які його затримали, не виходять на зв'язок.

Зрештою Чауса в кортежі СБУ, за яким гналися автівки НАБУ, відвезли в слідчий ізолятор Служби безпеки.

Зараз справа про можливе хабарництва Чауса слухається у Вищому антикорсуді. З серпня він був під домашнім арештом, а потім запобіжний захід змінили на заству. Днями він її сплатив у розмірі 718 000 гривень.