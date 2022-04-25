Унаслідок воєнних дій в Україні зруйновано або пошкоджено 51 приміщення судів

Станом на 25 квітня не здійснюють правосуддя 20% від загальної кількості судів.

Станом на понеділок, 25 квітня, не здійснюють правосуддя 135 апеляційних і місцевих судів, що становить 20% від загальної кількості судів в Україні.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов.

Пошкоджено або повністю зруйновано 51 суд. Зокрема, 47 приміщень судових установ у Київській, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях зазнали критичних пошкоджень, і наразі здійснення правосуддя в них неможливе.

Повністю зруйновані приміщення Бородянського районного суду Київської області, Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, Харківського апеляційного суду, будівля якого є пам’яткою архітектури, та Господарського суду Миколаївської області.

Смирнов розповів, що на територіях, які українська влада тимчасово не контролює, розташовані 64 суди.

"Щодо всіх цих судів ухвалено рішення про тимчасову зміну територіальної підсудності. Справи, підсудні цим судам, тимчасово розглядаються іншими судами. За першої можливості здійснення правосуддя в цих судах буде відновлено", - сказав заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що вже відновлено діяльність шести судів. Це Брусилівський, Малинський та Овруцький районні суди Житомирської області, Іванківський районний суд Київської області, Господарський суд Сумської області та Господарський суд Чернігівської області.

Крім того, докладаються зусилля для відновлення роботи всієї мережі судів у Чернігівській, Сумській та Київській областях.