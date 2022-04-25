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У Києві демонтують скульптуру двох робітників, перейменують Арку дружбу народів і підсвітять її синьо-жовтим

Кличкао повідомив, що 8 метрів металу так званої «дружби двох народів» будуть прибрані з центру Києва. 

У Києві демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 "на ознаменування воззʼєднання України з росією". Це скульптура, що встановлена на схилах Дніпра в Хрещатому парку. 

Ще одну скульптурну композицію поруч, виконану з червоного граніту, закриють і згодом демонтують. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

"Своє ставлення до України росія «ознаменувала» звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність. 8 метрів металу так званої дружби двох народів будуть прибрані з центру Києва", – зазначив він.

Фото: Віталій Кличко в Telegram

Саму арку перейменують і підсвітять її кольорами українського прапору. 

Створення скульптурної групи дружби народів було приурочена до 60-річчя СРСР. У 2018 на арці зʼявилася тріщина – цим символом хотіли привернути увагу до утримання Росією українських політвʼязнів. 

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