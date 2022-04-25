ЗСУ знищили дві ракети окупантів, які летіли на захід країни

Підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ знищені дві ракети російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зранку, 25 квітня, з південно-східного напрямку, із літаків стратегічної авіації імовірно Ту-95, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Західному регіону з метою знищення об'єктів інфраструктури. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Загалом під обстріл росіян потрапили п'ять залізничних станцій у Центральній і Західній Україні.