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ЗСУ знищили дві ракети окупантів, які летіли на захід країни

Їх запустили із літаків стратегічної авіації росіян. 

ЗСУ знищили дві ракети окупантів, які летіли на захід країни
Фото: facebook.com/kpszsu

Підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ знищені дві ракети російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зранку, 25 квітня, з південно-східного напрямку, із літаків стратегічної авіації імовірно Ту-95, окупантами завдано декілька ракетних ударів по Західному регіону з метою знищення об'єктів інфраструктури. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 25 квітня близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції "Красне" у Львівській області. Загалом під обстріл росіян потрапили п'ять залізничних станцій у Центральній і Західній Україні.

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