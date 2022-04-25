ЗСУ відбили атаку росіян на Миколаївщині. Окупантів, які відступили, розстріляли свої ж, – Кім

Українські військові відбили атаку російських окупантів на території Миколаївської області та знищили 13 одиниць техніки ворога. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Російські окупанти знову обстрілювали нас, у Великдень. Як завжди безпринципно та підло. Вибухи у Брянську... Дуже схоже, що це росіяни самі себе бомбять. Таке відчуття, що нагнітають ситуацію", –написав він у Telegram-каналі.

"Є хороші новини щодо наших військових. Розбили атаку ворога, 13 одиниць техніки вони пішли лагодити", – додав Кім.

Він також зазначив, що російські військові які відступили, потім були розстріляні та спалені своїми ж. Голова ОВА запропонував окупантам здаватися в полон.

"Є інформація про роботу заготівлі. Нагадую, що ми також пропонуємо їм здаватися – зі зброєю і технікою. Нам потрібні полонені на обмін", – сказав Кім.

Нагадаємо, за добу, 24 квітня, на півдні України окупанти втратили 73 військових і 7 одиниць техніки. ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.