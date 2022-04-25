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ЗСУ відбили атаку росіян на Миколаївщині. Окупантів, які відступили, розстріляли свої ж, – Кім

Глава ОВА запропонував окупантам здаватися в полон.

ЗСУ відбили атаку росіян на Миколаївщині. Окупантів, які відступили, розстріляли свої ж, – Кім
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Фото: скрин відео

Українські військові відбили атаку російських окупантів на території Миколаївської області та знищили 13 одиниць техніки ворога. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Російські окупанти знову обстрілювали нас, у Великдень. Як завжди безпринципно та підло. Вибухи у Брянську... Дуже схоже, що це росіяни самі себе бомбять. Таке відчуття, що нагнітають ситуацію", –написав він у Telegram-каналі.

"Є хороші новини щодо наших військових. Розбили атаку ворога, 13 одиниць техніки вони пішли лагодити", – додав Кім.

Він також зазначив, що російські військові які відступили, потім були розстріляні та спалені своїми ж. Голова ОВА запропонував окупантам здаватися в полон.

"Є інформація про роботу заготівлі. Нагадую, що ми також пропонуємо їм здаватися – зі зброєю і технікою. Нам потрібні полонені на обмін", – сказав Кім. 

Нагадаємо, за добу, 24 квітня, на півдні України окупанти втратили 73 військових і 7 одиниць техніки. ЗСУ повернули контроль над 5 населеними пунктами Миколаївської області.

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