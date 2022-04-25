Окупанти вже втратили у війні проти України майже 22 тис. військових

Російські окупанти вже втратили в Україні майже 22 тис. особового складу, 884 танки, 181 літак та 154 гелікоптери.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 21900 осіб ліквідовано,

танків ‒ 884 од,

бойових броньованих машин ‒ 2258 од,

артилерійських систем – 411 од,

РСЗВ - 149 од,

засоби ППО - 69 од,

літаків – 181 од,

гелікоптерів – 154 од,

автомобільної техніки - 1566 од,

кораблі /катери - 8 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 201.

Спеціальна техніка - 28.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Сєвєродонецькому напрямку (30 окрема мотострілецька бригада 2-ї армії зс рф).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що станом на 23 квітня втрати Росії складали орієнтовно 21 800 осіб, 873 танки та 2238 бойових броньованих машин.

24 квітня на Донеччині та Луганщині українські захисники знищили три російські безпілотники "Орлан-10".