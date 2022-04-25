Президент обговорив з американською делегацією оборонну допомогу та посилення санкційної політики проти Росії.

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Про це повідомила пресслужба президента.

На початку перемовин Зеленський держави наголосив на важливості візиту до Києва американських високопосадовців у цей відповідальний для України момент.

Фото: ОПУ

"Ми цінуємо те, що Сполучені Штати Америки безпрецедентно допомагають Україні. Хочу від себе особисто та від усього українського народу подякувати президенту Байдену за його лідерство в підтримці України, за його особисту чітку позицію. Подякувати всьому американському народу, а також Конгресу за двопалатну та двопартійну підтримку. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо", - сказав Зеленський.

Президент обговорив з американською делегацією оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку нашої країни та гарантії безпеки.

Він відзначив, що надана Штатами оборонна підтримка на загальну суму $3,4 млрд є найбільшим внеском у зміцнення обороноздатності України. Окрему увагу приділили санкційній політиці, яка має й надалі посилюватися та стати вагомим елементом впливу на агресора.

Фото: ОПУ

Фото: president.gov.ua

Обговорюючи шляхи активізації фінансової підтримки України як для сприяння економіці, так і для відбудови нашої держави, президент окремо відзначив важливість розширення Сполученими Штатами можливостей для доступу українських товарів на американський ринок.

Під час зустрічі також обговорили мирний процес і перспективи посилення антивоєнної коаліції. Зеленський наголосив, що Україна бачить США лідером серед майбутніх країн – гарантів безпеки нашої держави.

Нагадаємо, Остін і Блінкен оголосили про нову військову допомогу Україні та повернення американських дипломатів у країну. Блінкен також повідомив, що президент США Джо Байден призначить Бріджит Брінк послом США в Україні. Нині Брінк є послом США у Словаччині.