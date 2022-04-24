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Президентські вибори у Франції: Макрон залишається на 2 термін

Його суперниця Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.

Президентські вибори у Франції: Макрон залишається на 2 термін
Фото: EPA/UPG

За попередніми даними екзит-полів, чинний глава Франції Еммануель Макрон залишається на другий термін, повідомляє видання France Info.

У другому турі Макрон набрав 58,2% голосів виборців, його суперниця Марін Ле Пен - 41,8% голосів.

Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку, передає "РБК-Україна". Під час виступу зі свого штабу вона заявила про свою відданість Франції та французькому народу і відзначила, що такий відсоток її підтримки для неї є приголомшливою перемогою.

У голосуванні взяли участь 71,8% виборців, цей показник нижчий, ніж у першому турі, тоді явка склала 73,69%.

Нагадаємо, сьогодні у Франції відбувся другий тур президентських виборів, до нього Макрон і Ле Пен пройшли з результатами 27,85% та 23,15% відповідно.

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