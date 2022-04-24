Швейцарія ветувала реекспорт озброєння з Німеччини до України, – ЗМІ

У німецьких Marder використовуються швейцарське обладнання, і Швейцарія заблокувала це постачання в "зону конфлікту" через своє законодавство.

Швейцарія затримала постачання німецького озброєння в Україну. Вона заблокувала реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, що використовується в бойових машинах Marder, які Київ хотів би отримати, пише Reuters із посиланням на газету SonntagsZeitung.

Ця інформація зʼявилася на тлі критики канцлера Німеччини Олафа Шольца за те, що його уряд відмовив у постачанні українцям важкого озброєння.

Marder виробляється німецьким концерном Rheinmetall, але викорисовує запчастини, що виготовляються в Швейцарії. Швейцарці обмежують реекспорт такої військової техніки в зони конфліктів.

Газета процитувала голову швейцарського Державного секретаріату з економічних питань (SECO), який повідомив, що отримав два запити від Німеччини на передачу Україні боєприпасів, отриманих зі Швейцарії.

"Обидва запити Німеччини були відхилені з посиланням на швейцарський нейтралітет та критерії обовʼязкової відмови відповідно до законодавства про військові матеріали", – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, швейцарці долучилися до антиросійських санкцій і впровадили такі самі обмеження проти РФ, як і Євросоюз.

Німецьке медіа Bild писало, що Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні Marder, а потім отримати у виробника доукомплектовану техніку. Проте проти виступило міністерство оборони Німеччини. При цьому відомство не оцінювало стан БМП і необхідність їхнього огляду та обслуговування. У ФРН наполягають, що Україні замість Marder краще дати старе радянське озброєння.

За даними Bild, Міністерство оборони Німеччини на вимогу канцелярії вилучило все важке озброєння зі списку запитів, наданого Україною, хоча німецька промисловість готова його поставити у коротко- та середньостроковій перспективі. З 15 початкових запитів України на озброєння залишилося лише три, причому деякі з них мають альтернативи.

Канцлер Шольц пояснив це рішення тим, що з боку Росії зберігається загроза для країн НАТО, тож зараз додатково озброюють країни Балтії.