Німецький політик поставив під сумнів масштаб воєнних злочинів росіян в Україні

На думку Гайзеля, 410 убитих мирних жителів Бучі - недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель спровокував скандал у мережі своїм дописом про Україну, поставивши під сумнів масштаби воєнних злочинів Росії в Україні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Der Westen.

Допис Гайзеля під назвою "Досить, пане Мельнику" (посол України в Німеччині Андрій Мельник, - ред.), в якому він намагається звести рахунки з українським послом, ставить під сумнів поточну політику Заходу щодо України та Росії.

Колишній мер Дюссельдорфа сумнівається, що війна Росії проти України - це справді "війна на знищення", як "хотів би змусити нас вірити пан Мельник".

"Чи можна вірити риториці жертви війни, тобто України?", - питає 58-річний політик.

Ексмер Дюссельдорфа також сумнівається, що руйнування, спричинені російськими бомбардуваннями та обстрілами, настільки масштабні.

"Наприклад, чи правда, що Маріуполь зруйновано на 90%? Фотографії, я, кі ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той самий мотив?", - питає Гайзель.

Він також вважає, що 410 убитих мирних жителів Бучі - "недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом".

"Хіба українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує воєнні злочини у Сребрениці, Мі Лаї та Бабиному яру, і, можливо, нічне бомбардування у Дрездені, яке забрало життя 30 000 людей?" - пояснює свою позицію німецький політик.

Нагадаємо, раніше угорський прем'єр Віктор Орбан хотів отримати "докази" того, що військові злочини росіян у Бучі на Київщині не були інсценуванням з боку України.

У Бучі на Київщині, а також в інших населених пунктах, російська армія катувала і вбивала мирних мешканців, включно з дітьми. У місті відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна братська могила – на більш ніж 200 людей. Також окупанти намагалися спалювати закатованих ними людей, щоб приховати сліди своїх злочинів.

8 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом із президенткою Єврокомісії, верховним представником ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки, а також прем'єром Словаччини відвідали місто Буча. Вони на власні очі побачили звірства, які вчинили російські військові над цивільними українцями.

Крім того, служба зовнішньої розвідки Німеччини перехоплювала розмови російських військовослужбовців, у яких обговорювалися вбивства мирних жителів у Бучі. Деякі радіопереговори пов'язані з тілами людей, які були задокументовані. В одному радіоповідомленні російський солдат розповідає іншому, що він і його товариші по службі збили людину з велосипеда. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: "Спочатку ви допитуєте людей, а потім стріляєте в них". У матеріалах розвідки також йдеться про те, що службовці російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнер", брали значну участь у звірствах.