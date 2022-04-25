Американські дипломати почнуть повертатися в Україну цього тижня.

Фото: ОПУ

Міністр оборони США Ллойд Остін і держсекретар Ентоні Блінкен оголосили про нову військову допомогу Україні та повернення американських дипломатів у країну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на американські ЗМІ.

Блінкен та Остін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським. Зустріч тривала приблизно 90 хвилин.

Фото: ОПУ

Під час зустрічі Блінкен повідомив, що американські дипломати почнуть повертатися в Україну цього тижня.

Крім того, за його словами, президент США Джо Байден призначить Бріджит Брінк послом США в Україні. Нині Брінк є послом США у Словаччині.

Як повідомляє телеканал CNN, Блінкен та Остін також обговорили нещодавнє постачання військової допомоги США Україні, навчання українських солдатів і намір адміністрації Байдена надати $713 млн додаткового військового фінансування.

Фото: ОПУ

Associated Press повідомило, що США нададуть понад $300 млн військового фінансування і схвалили продаж зброї на суму $165 млн.

Нагадаємо, напередодні в Конгресі США закликали відновити дипломатичну роботу в Україні. З такою заявою виступила конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц. Спарц також приїхала до України, щоб відсвяткувати православний Великдень разом з родиною.