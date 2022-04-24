Японія та США проведуть спільні навчання морської піхоти

Японія та США восени цього року проведуть спільні навчання на острові Хоккайдо.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Очікують, що в маневрах візьмуть участь понад 4 тисячі військовослужбовців. Навчання Resolute Dragon між Сухопутними силами самооборони Японії та Корпусом морської піхоти США триватимуть у вересні та жовтні. Обидві країни хочуть зробити це навчання найбільшим двостороннім за участю морських піхотинців США.

Після вторгнення Росії в Україну та нарощування військ Китаю, партнери прагнуть підвищити свою готовність щодо загроз безпеці у Східній Азії. Однією з цілей навчань є посилення координації з базами морської піхоти США. Навчання також дають Японії та США можливість підтвердити процедури захисту віддалених островів.

Зазначимо, що у березні російські військові провели навчання на Курильських островах, які розташовані на північ від Хоккайдо. Японія вважає ці острови окупованими територіями.

У відповідь на навчання США та Японії 2021 року МЗС Росії заявило, що вони становили "серйозний виклик і потенційну загрозу" для безпеки країни.

Нагадаємо, що влада Японії вперше з 2003 року офіційно назвала Курильські острови "незаконно окупованими Росією", а також – уперше з 2011 року – "територією, що належить Японії".

12 квітня МЗС Японії оголосило про запровадження санкцій щодо 398 громадян Росії та 28 організацій з РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.