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У Франції почався другий тур виборів президента

У ньому змагаються чинний президент Макрон із ультраправою кандидаткою Ле Пен. 

У Франції почався другий тур виборів президента

Сьогодні, 24 квітня, у Франції проходить другий тур виборів президента. За перемогу змагаються чинний очільник країни Емманюель Макрон і лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен

Вони пройшли до другого туру з результатами 27,85% та 23,15% відповідно. Виборчі дільниці закриються о 19 годині, крім великих міст, де голосувати можна до 20 години, пише "Укрінформ".

Вчора громадяни Франції голосували на територіях Мартініки, Гваделупи, Гайани, Сен-П'єра і Мікелону, Сен-Бартелемі, Сен-Мартена, Французької Полінезії, а також американського континенту. 

Нагадаємо, перший тур виборів президента Франції відбувся два тижні тому. Третім за результатом голосувань став лівий кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон з результатом 22,2%. 

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