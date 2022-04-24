У Франції почався другий тур виборів президента

Сьогодні, 24 квітня, у Франції проходить другий тур виборів президента. За перемогу змагаються чинний очільник країни Емманюель Макрон і лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен.

Вони пройшли до другого туру з результатами 27,85% та 23,15% відповідно. Виборчі дільниці закриються о 19 годині, крім великих міст, де голосувати можна до 20 години, пише "Укрінформ".

Вчора громадяни Франції голосували на територіях Мартініки, Гваделупи, Гайани, Сен-П'єра і Мікелону, Сен-Бартелемі, Сен-Мартена, Французької Полінезії, а також американського континенту.

Нагадаємо, перший тур виборів президента Франції відбувся два тижні тому. Третім за результатом голосувань став лівий кандидат від "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон з результатом 22,2%.