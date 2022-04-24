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РФ обмежила публікацію економічних даних, щоб приховати вплив санкцій, – WSJ

Це має також запобігти запровадженню нових санкцій.

РФ обмежила публікацію економічних даних, щоб приховати вплив санкцій, – WSJ
Фото: 24 канал

Російська влада вводить обмеження на публікацію даних про різні сфери своєї економіки, щоб приховати від світу те, який вплив мають введені проти неї санкції. Про це повідомляє Liga з посиланням на WSJ.

Зокрема, у Росії скорочують обсяги публікованої інформації про державний борг, банки, торгову статистику та видобуток нафти.

Центральний банк обмежив обсяг фінансової інформації, яку місцеві банки мають регулярно публікувати, а законодавці працюють над законопроектом, який забороняє кредиторам обмінюватись даними з іноземними державами.

У WSJ також пишуть, що зростання блокування даних, які можна виносити у відкритий доступ, є частиною зусиль російської влади щодо захисту економіки та підприємств від подальших санкцій з боку Заходу за вторгнення Москви в Україну. Обмеження даних означають, що Вашингтон і Брюссель будуть менш поінформовані про те, чи завдають шкоди санкції російській економіці та яку саме. Це може ускладнити пошук нових цілей та точне налаштування майбутніх раундів санкцій.

Водночас російський уряд, як і раніше, публікує основні цифри, такі як інфляція, валовий внутрішній продукт та безліч інших даних.

Як зазначає WSJ, аналітики, можливо, зможуть реконструювати вплив санкцій на Росії, вивчивши дані її основних торгових партнерів, але це трудомісткий процес, і на формування картини може знадобитися час.

Нагадаємо, чиновники США і Європейського Союзу обговорюють варіанти скорочення доходів, які Росія отримує від продажу нафти.

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