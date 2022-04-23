​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
​«Ребрендинг» ОПЗЖ. Чому Бойко і компанія не бояться відповідальності?
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Сергій Кислиця: «Небензя горітиме в пеклі. Він вже зарезервував там собі місце»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
"Калібри" по Україні окупанти запускають і з підводних човнів, - The Times
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
“Я бачила з вікна, як знищили будинок, у якому прожила все життя”: 30 днів у заблокованому Маріуполі
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
​Арестович про знищення командного пункту окупантів на Херсонщині: "Це крутіше Чорнобаївки буде"
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
На Запоріжжі впав цивільний Ан-26, одна людина загинула, двоє травмовані (оновлено)
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
ГоловнаСвіт

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро

Більше за всіх заморозила Франція. 

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро
Фото: 24 канал

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на підрахунки Європейської комісії.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 мільярда євро, де більшість, 22,8 мільярда, - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 мільярдів євро семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 мільйонів - Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також