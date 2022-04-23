Більше за всіх заморозила Франція.

Європейський Союз заморозив російські активи на 35 мільярдів євро через війну в Україні. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на підрахунки Європейської комісії.

Більшість коштів заморожені Францією - 23,5 мільярда євро, де більшість, 22,8 мільярда, - це гроші російського Центрального банку. Бельгія заморозила 10 мільярдів євро семи російських банків, відключених від міжнародної платіжної системи SWIFT. Італія заарештувала російські яхти та нерухомість на мільярд євро. Майже мільярд заморозила Ірландія, пів мільярда - Нідерланди, більше 300 мільйонів - Німеччина.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що впевнений у запровадженні нафтового ембарго і чекає на це рішення у найближчому санкційному пакеті Європейського Союзу.