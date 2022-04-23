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Молдова викликала посла РФ після заяви про плани рухатися до кордонів Придністров’я

У МЗС заявили, що Молдова - нейтральна держава. 

Молдова викликала посла РФ після заяви про плани рухатися до кордонів Придністров’я
Фото: rtr.md

Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова після того, як російське військове командування заявило, що збройні сили РФ планують встановити контроль над півднем України та отримати "ще один вихід" до території невизнаного Придністров’я. Про це повідомляє видання NewsMaker. В МЗС країни висловили глибоке занепокоєння у зв'язку з цим. 

"Міністерство вважає ці заяви необґрунтованими та такими, що суперечать позиції Російської Федерації щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни", - зазначили у відомстві.

Крім того, у зовнішньополітичному відомсві заявили Васнєцову, що Молдова є нейтральною країною.

МЗС Молдови вже вдруге за тиждень викликає посла РФ. 20 квітня Васнєцова викликали через заяви представника російського МЗС Марії Захарової. Вона пообіцяла «болючу відповідь» на те, що в Молдові заборонила використання символів Z, V та георгіївської стрічки як символів військової агресії.

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