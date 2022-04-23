ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів і складу з боєприпасами і паливом

Оперативно-тактичне угруповування “Схід” у зоні своєї відповідальності (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області) відбили три атаки ворога та нанесли вогневе ураження артилерією по скупченню особового складу російської армії та техніки. Про це йдеться у повідомленні ОТУ “Схід”.
В результаті було знищено склад з паливом та боєприпасами.
Втрати ворога склали:
особового складу – до 130
-
танків – 3
-
БМП – 3
-
БТР – 4
-
ББМ – 1
-
АТ – 13
-
БПЛА – 2
“Тривають бої”, - зазначили військові.
Нагадаємо, 22 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил також успішно відбили 8 атак ворога на Донецькому і Луганському напрямку, знищивши 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".