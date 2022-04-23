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ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів і складу з боєприпасами і паливом

Ворог здійснив три атаки.

ОТУ "Схід" повідомило про знищення 130 окупантів і складу з боєприпасами і паливом

Оперативно-тактичне угруповування “Схід” у зоні своєї відповідальності (Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Донецька та Луганська області) відбили три атаки ворога та нанесли вогневе ураження артилерією по скупченню особового складу російської армії та техніки. Про це йдеться у повідомленні ОТУ “Схід”. 

В результаті було знищено склад з паливом та боєприпасами. 

Втрати ворога склали:

особового складу – до 130

  • танків – 3

  • БМП – 3

  • БТР – 4

  • ББМ – 1

  • АТ – 13

  • БПЛА – 2

“Тривають бої”, - зазначили військові.

Нагадаємо, 22 квітня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил також успішно відбили 8 атак ворога на Донецькому і Луганському напрямку, знищивши 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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