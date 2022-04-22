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Знаєте, видається найбільша мрія росіян тепер вкрасти унітаз і померти, - Зеленський

Знаєте, видається найбільша мрія росіян тепер вкрасти унітаз і померти, - Зеленський
Фото: ОПУ

Глава української держави іронічно нагадав про числені факти мародерства російських військових в Україні. 

Це президент України Володимир Зеленський зробив у щоденному відеозверненні.

"Знаєте, як раніше говорили про найбільшу мрію: побачити Париж і померти. А від їхньої поведінки тепер просто шок. Бо їхня мрія тепер – вкрасти унітаз і померти", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перед цим зазначив, що місцем де дійсно принижуються права російськомовного населення є територія Росії.

"Територія, на якій Росії варто б попіклуватися про права російськомовних, – це сама Росія. Де немає свободи слова, немає свободи вибору. Просто не існує права на іншу думку. Де процвітає бідність і де людське життя нічого не варте. Аж настільки, що вони їдуть до нас, їдуть на війну, щоб вкрасти собі хоч щось, що нагадує нормальне життя", - сказав він.

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